В США появится первая родившая на посту сенатора женщина

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Сенатор США от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт объявила во вторник, что беременна; таким образом, Дакуорт может стать первой женщиной, родившей ребенка на посту сенатора США.

Сенатор заявила газете Chicago Tribune, что ожидает своего второго ребенка весной 2018 года.

В прошлом девять женщин рожали, будучи членами конгресса, но все они работали в палате представителей. Дакуорт родила своего первого ребенка в 2014 году, также будучи депутатом палаты.

Дакуорт 49 лет, она потеряла обе ноги в 2004 году в ходе войны в Ираке, когда вертолет, пилотом которого она была, был сбит ракетой. Она была избрана в сенат в 2016 году.