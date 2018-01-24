МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию в Донбассе: ввод миротворцев, освобождение пленных и закон о реинтеграции, сообщается в среду на сайте президента.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США Куртом Волкером. Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стороны отметили, что "Москва должна наконец продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы".

Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса как элемент "общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".

Они также отметили важность завершения процесса обмена пленными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Кроме того, парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.