Трампа проинформировали о стрельбе в школе в Кентукки

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в школе в Кентукки, в результате которой погибли два человека и 19 пострадали, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президента проинформировали о стрельбе в округе Маршал в Кентукки", — сказала пресс-секретарь Трампа, передав его соболезнования пострадавшим и благодарность сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее полиция сообщила, что два человека погибли, 19 ранены в результате стрельбы в высшей школе в американском штате Кентукки. Как отметил в ходе пресс-конференции губернатор штата Мэтт Бевин, одна ученица погибла на месте, еще один ученик скончался в больнице.

Полиция также заявила, что помощь оказывается 19 раненым, в том числе 17 пострадавшим в результате стрельбы. Отмечается, что 14 из них получили огнестрельные раны. Губернатор добавил, что стрелявшему будут предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.