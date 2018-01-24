В Белом доме рассказали о планах Трампа на форуме в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (23)

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей поездки на международный экономический форум в швейцарском Давосе проведет двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"В четверг президент встретится с премьер-министром Великобритании (Терезой) Мэй, чтобы обсудить конфликт в Сирии, дестабилизирующие действия Ирана, пути исправления недостатков иранского ядерного соглашения и наши общие цели по денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал Макмастер на брифинге.

По его словам, на встрече с Нетаньяху американский лидер намерен подтвердить "серьезные обязательства США Израилю", борьбе с влиянием Ирана и приверженность к прочному миру на Ближнем Востоке.

В пятницу Трамп намерен встретиться с лидером Руанды — эта страна является сейчас председателем Африканского союза. Речь пойдет о вопросах торговли и безопасности, сказал Макмастер.

Также у президента США запланирована встреча с президентом Швейцарии, в ходе которой стороны будут обсуждать инвестиции, инновации и экономический рост.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавляет заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.