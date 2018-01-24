ООН, 23 янв – РИА Новости. Консультации в СБ ООН по российскому проекту резолюции о механизме расследования химических атак в Сирии могут пройти в четверг или пятницу, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Возможно, дата еще не определена", — сказал Небензя журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения консультаций в четверг или в пятницу.

На вопрос, когда был подготовлен проект резолюции, постпред заявил, что текст был подготовлен еще до появления сообщений об атаках в Восточной Гуте.

Ранее во вторник Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), отметила постпред США при ООН Никки Хейли.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте, при этом дипломат возложил ответственность за это на Россию.

В пятницу в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.