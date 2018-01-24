В Германии правительство увеличило экспорт вооружений за пределы ЕС и НАТО

БЕРЛИН, 24 янв — РИА Новости. Германское правительство "большой коалиции" во главе с канцлером Ангелой Меркель санкционировало экспорт вооружений в регионы за пределами ЕС и блока НАТО в больших объемах, чем предыдущие немецкие кабинеты министров, сообщил во вторник телеканал ARD со ссылкой на ответ минэкономики ФРГ на депутатский запрос фракции Левых в бундестаге.

Только в 2017 году Германия экспортировала вооружения в государства, не входящие в ЕС и НАТО, на сумму 3,79 миллиарда евро, что на 100 миллионов евро больше, чем в 2016-м. Всего за четырехлетний срок пребывания у власти правительство "большой коалиции" выдало разрешений на поставку вооружения в эти государства почти на 14,5 миллиарда евро.

При этом предыдущее "черно-желтое" правительство санкционировало экспорт по данной статье на сумму всего около 10 миллиардов евро, ранее эти показатели были еще более низкими, отмечает телеканал.

Среди стран, куда в первую очередь экспортировалось немецкое оружие, — Алжир (1,36 миллиарда евро), Египет (708 миллионов), Саудовская Аравия (254 миллиона), ОАЭ (213 миллионов).

Правительство Германии выдало в 2017 году отдельных разрешений на экспорт вооружений на сумму в 6,24 миллиарда евро. Это немногим меньше, чем годом ранее (6,88 миллиарда), однако, как уточняет телеканал со ссылкой на документ минэкономики, это промежуточные цифры, и они могут вырасти.

Направившая запрос фракция Левые критически оценила полученные данные, обвинив, прежде всего, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в том, что ее представители в правительстве "большой коалиции" не выполнили своих предвыборных обещаний.

"Четыре года назад социал-демократы обещали уйти от экспортной политики, основанной исключительно на экономических соображениях. Но на самом деле "большая коалиция" не только не остановила эти потоки, но еще и усилила их", — заявил телеканалу депутат фракции Левые в бундестаге Штефан Либих.