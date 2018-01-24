ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея поддерживают предложение РФ о создании следственного органа по химоружию, заявили на заседании СБ ООН представители этих африканских стран.

"Кот-д'Ивуар хотел бы обратить внимание Совета Безопасности на необходимость организовать новый механизм на основе консенсуса, направленный на борьбу с использованием химоружия. Поэтому мы приветствуем российскую инициативу предложить создание через резолюцию СБ ООН подобного механизма", — сказал он.

Аналогичную позицию выразил представитель Экваториальной Гвинеи.

Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), заявила постпред США при ООН Никки Хейли.