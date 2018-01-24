В Бельгии полиция открыла огонь по напавшему на них с ножом

БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Бельгийские полицейские открыли огонь во вторник вечером по человеку, который напал на них с ножом на железнодорожном вокзале в городе Гент во Фландрии, сообщило издание Soir.

Неизвестный был доставлен в больницу. Как отмечает издание, прокуратура считает инцидент "серьезным".

В свою очередь, телерадиокомпания RTBF приводит слова представителя прокуратуры Гента Ан Сконьянс, заявившей, что "жизнь мужчины находится в опасности".

Представитель полиции Гента пока не смог подтвердить РИА Новости эту информацию, сообщив, что направляется на место происшествия.

В федеральной прокуратуре Бельгии, которой передаются дела, связанные с терроризмом, РИА Новости сообщили, что "это дело пока не расследуется на федеральном уровне".