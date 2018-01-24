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Ребенок и вера — за доллары. Как солдаты США покупали турецких детей

08:0024.01.2018
(обновлено: 08:09 24.01.2018)
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© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 годВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
© AP Photo

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин, Иван Воронцов. В Турции разгорелся скандал. Американские военные, служившие на военной базе Инджирлик, покупали у местных жителей детей для усыновления. В США малыши принимали христианство. Журналисты выяснили, что такая практика была распространена в регионе 1980-1990-х — тогда турецкая глубинка жила крайне бедно.  Какое отношение драматические истории усыновленных детей имеют к внешнеполитическому курсу Анкары — в материале РИА Новости.

 "Вера проданных детей"     

Популярное турецкое ток-шоу формата "трэш" порадовало зрителей историей американок Бриттани и Мишель, которые прямо во время телеэфира встретились со своими биологическими родителями из Турции. Бриттани и Мишель появились на свет в провинции Адана, рядом с военной базой США Инджирлик и при рождении получили имена Сечил и Хатиче. Но узнали об этом только взрослыми.

Продолжение у этой истории было столь же мелодраматическим. Прокуратура города Адана начала расследование, в район, где располагается американская военная база, прибыли работники социальных служб.

Поводы для возмущения у всех разные. Так, адвокат разлученных в детстве сестер Бриттани и Мишель Озель Хатиче Бакырчи указывает на неприглядную роль своей коллеги — адвоката Элифе Кумак, выступившей посредником при продаже детей. Когда Мишель было 18 лет, Кумак связалась с ней и сообщила, что она — приемный ребенок, но о ее биологических родителях и двух, очевидно, также усыновленных братьях, говорить отказалась. "Это неправильно само по себе. А она (Кумак. — Прим. ред.) еще не сообщила ничего о братьях Сечиль и Хатиче, сославшись на адвокатскую тайну", — цитирует издание Daily Sabah негодующую Бакырчи.

Мишель и Бриттани на турецком ток-шоу Esra Erol'da
Мишель и Бриттани на турецком ток-шоу Esra Erol'da

Турецкие журналисты преподнесли зрителям и читателям сенсацию: оказывается, американские военные с базы Инджирлик усыновляли детей местных жителей, выплачивая их родителям вознаграждение. Малышей увозили в США и обращали в христианство. На последнее обстоятельство турецкие журналисты напирали особо. Сюжет в электронных СМИ  озаглавлен броско и хлестко: "Вера проданных детей".

Город Инджирлик, Турция
© Sputnik / Hikmet Durgun
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"Волю Турции не купить за доллары"

Опрос журналистами местных жителей показал, что история Бриттани и Мишель не уникальна. В 1980-1990-х годах американские военные нередко усыновляли детей за деньги. Адана — не самый бедный регион страны, но граничит с отстающими в экономическом развитии областями востока и юго-востока Турции. А в 1980-1990-х, когда Анкара отчаянно пыталась найти свою модель развития, экономику страны лихорадило — колебались показатели инфляции и безработицы. Сельскому населению с традиционно многодетными семьями в условиях отсутствия социальной помощи приходилось иногда просто выживать.

© AP Photo / Vadim GhirdaМестные жители с детьми в телеге, в провинции Адана на юге Турции. 2013 год
© AP Photo / Vadim Ghirda
Местные жители с детьми в телеге, в провинции Адана на юге Турции. 2013 год

В те годы Турция ощущала себя государством полностью светским, конституция страны была действительно основным законом, и процедура усыновления не отличалась сложностью. Доведенные до нищеты сельские жители порой предпочитали, чтобы их детей увезли в богатые страны. И не отказывались при этом от денежной помощи.

Мечеть Коджатепе в Анкаре. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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По странному стечению обстоятельств сюжет в турецких СМИ появился на фоне резкого охлаждения отношений между Анкарой и Вашингтоном. Глава исследовательской компании A&G Адиль Гюр отмечает в беседе со "Sputnik Турция", что антиамериканские настроения в стране в последние годы усиливаются. "Исследования показывают: народ не считает США другом и союзником Турции. После попытки переворота 15 июля (военного путча 2016 года. — Прим. ред.) и игнорирования Америкой таких важных требований Турции как, например, экстрадиция мусульманского проповедника и лидера ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, число тех, кто не считает США другом и союзником Турции, превысило 90 процентов", — уверяет Гюр. Социолог полагает, что история с усыновленными детьми "легла уже на обильно сдобренную антиамериканскими настроениями почву".

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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А сейчас самое время для турецких медиа сделать очередной выпад в сторону Вашингтона. В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган патетически обличал своего американского коллегу за признание Иерусалима столицей Израиля.  "Дорогой Трамп, вы не можете купить волю Турции за доллары, мы крайне решительны. Я обращаюсь ко всему миру", — негодовал турецкий лидер.

"Противоречит ценностям общества"

Общественность на скандал с купленными детьми отреагировала по-разному. Многие солидаризовались с мейнстримной линией СМИ. 35-летняя Нурджан в комментарии "Sputnik Турция" возмущается тем, что малышей оторвали от их корней и культуры. "Если сегодня Турция столкнулась с проблемой детей, которых вырастила  террористическая организация ФЕТО, никто не может гарантировать, что завтра или послезавтра и эти дети, уже выросшие, не станут очередной бедой для нашей  страны", — воспроизводит она клише СМИ. 

48-летний Эрдем в конце 1980-х годов работал в Инджирлике, где общался с американскими военными. "Лично я не был свидетелем подобных  инцидентов, но то, что выяснилось, абсолютно неприемлемо. То, что было совершено, полностью противоречит ценностям турецкого общества", — говорит он.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на открытии осенней сессии турецкого парламента. 1 октября 2017
© REUTERS / Yasin Bulbul/Presidential Palace
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30-летняя Айлин называет эту историю дурно пахнущей, но признает, что она типична для глубинки в том краю: "Я не так уж удивлена тем, что произошло в этой провинции. У людей там по десять детей, и они готовы отказываться от родительских прав. Мне грустно из-за того, как соблюдаются законы в стране". 

Сюжет с усыновленными детьми показывает, что в Турции за два-три последних десятилетия произошли значительные изменения. После серии экономических экспериментов экономика страны росла. А в политической системе начались "ползучие", но фундаментальные изменения. Несущие конструкции светского государства постепенно демонтируются. Значит, Турцию в ближайшем будущем могут ждать и более резкие повороты политической судьбы.

 

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