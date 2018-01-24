"Страна самоубийц и безработных". Жители Литвы сводят счеты с жизнью

Владимир Веретенников, для РИА Новости

На днях обнародована статистика: с момента выхода Литвы из СССР до 2016 года с собой покончили около 35 тысяч граждан страны. Для государства с трехмиллионным населением — огромная потеря. Причем, как указали специалисты Вильнюсского университета, на одно удавшееся самоубийство приходится до двадцати попыток суицида. Значит, за минувшую четверть века сотни тысяч литовцев хотели добровольно расстаться с жизнью. Подробности — в материале РИА Новости.

Пьянство и безработица

Согласно опубликованному в мае прошлого года отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о профилактике психического здоровья, Литва сохраняет лидерство в Европе по суицидам с показателем 32,7 самоубийства на 100 тысяч граждан (в соседней Латвии — 21,7, в Эстонии — 18,9). Возможно, это связано с одним из самых высоких в мире, судя по исследованию ВОЗ, потреблением алкоголя на душу населения. Каждый литовец от пятнадцати лет и старше ежегодно выпивает 18,2 литра чистого алкоголя.

Депутат горсовета Вильнюса Ромуальда Пошевецкая в разговоре с РИА Новости прямо на это указала. По ее словам, подобная вспышка пьянства наблюдалась в Европе 120 лет назад. "Тогда в Скандинавии, Саксонии, Пруссии мужчины в возрасте 40-50 лет потребляли около 25 литров абсолютного алкоголя в год, а уровень самоубийств был таким же, как сейчас в Литве. Подсчитано, что суициды в Литве совершаются в четыре раза чаще, чем в Германии, а в деревне Купишкис, где проживают около 8 тысяч человек, даже в шесть раз. При этом 80 процентов случаев суицида в Литве обусловлены алкоголем. Опять же, согласно статистике, лидирует в этом наша провинция. В глубинке спиваются гораздо чаще, чем в городах", — говорит Пошевецкая.

Вильнюсский психолог Саид Дадашев, работая над диссертацией "Опыт процесса пытавшихся совершить суицид", привлек к исследованию мужчин и женщин в возрасте 18-62 лет, пытавшихся свести счеты с жизнью. Ученый пришел к выводу, что для потенциальных самоубийц характерна в первую очередь низкая самооценка — они считают себя никчемными, неудачниками, бременем для окружающих. Сильно повышают риск самоубийства безработица и невозможность найти новую работу.

"Это действительно так. Мы превратились в страну самоубийц, безработных и эмигрантов", — с грустью констатирует литовская журналистка Ирина Балюнас.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Прохожие на улице Вильнюса © AP Photo / Mindaugas Kulbis Прохожие на улице Вильнюса

В три раза больше нормы



В июле 2016 года президент Литвы Даля Грибаускайте после посещения Государственного центра психического здоровья заявила: "Уже тот факт, что в стране число самоубийств втрое превышает средний показатель по ЕС, указывает на то, какое больше значение имеет эмоциональная помощь и как много людей нуждаются в ней".

Сегодня ситуация признана настолько плачевной, что сейм Литвы почти единогласно создал особую комиссию, которой поручили разработать стратегию предотвращения случаев суицида, координировать деятельность учреждений, ответственных за борьбу с самоубийствами, контролировать, как эти учреждения решают конкретные проблемы.

Литовцы — старики и молодежь, простые люди и высокопоставленные чиновники, гражданские и военные — уходят из жизни разными способами. Вспомним лишь наиболее громкие случаи. Так, в декабре прошлого года в лесу нашли тело 27-летнего фельдшера Витаутаса Агапаса, служившего в гусарском батальоне имени князя Миндовга. В феврале 2017 года сообщили, что Вильнюсе свел счеты с жизнью 35-летний офицер литовской военной разведки Р. Р. — прямо на рабочем месте. В апреле 2013-го покончил с собой телеведущий, один из самых талантливых актеров Литвы Витаутас Шапранаускас — накануне своего 55-летнего юбилея.

Как остановить эпидемию суицидов

В апреле 2014 года литовец с психическими проблемами убил себя прямо во время богослужения в Мариямпольской базилике. "Когда он еще был в сознании, епископ провел обряд елеосвящения, помолился за него, умирающего", — рассказывал ксендз Андрюс Шидлаускас.

В прошлом году сотрудники литовского Центра психического здоровья обратились в полицию с требованием выяснить, кто создал в социальной сети Facebook виртуальный "Клуб самоубийц". На страничке "клуба" детально рассказывали, как "правильно" покончить с собой.

Артист Арунас Сакалаускас и его единомышленники провели на Кафедральной площади Вильнюса флешмоб: на асфальт на одну минуту улеглись и застыли свыше трехсот человек — это треть числа сводящих счеты с жизнью в Литве лишь за один год. "Наша цель — убедительнее, нежели статистика, показать реальные масштабы проблемы. Заменить сухие, ничего не говорящие цифры живыми людьми. Только задумайтесь: в течение года исчезает третья часть призывников литовской армии, а за три года без всякого военного конфликта мы теряем весь годичный призыв. Можете ли вы представить себе тысячу человек, умерших в одном месте?" — объяснял Сакалаускас.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Флешмоб против суицида в Вильнюсе, Литва. 22 сентября 2015 © AP Photo / Mindaugas Kulbis Флешмоб против суицида в Вильнюсе, Литва. 22 сентября 2015

Рок-музыкант Андрюс Мамонтовас, создавший совместно с психологами круглосуточную горячую линию для потенциальных самоубийц "Не бойся говорить", регулярно выступает перед публикой с рассказами о борьбе с суицидами. Мэрия Вильнюса подготовила антисуицидную стратегию: в ее рамках большое внимание уделяется курсам психологической помощи, на которые самоуправление выделяет немалые деньги. Слушатели курсов — врачи, работники скорой помощи, муниципальные сотрудники, полицейские, представители спасательных служб. Однако многие говорят, что справиться с проблемой самоубийств можно, лишь улучшив социальную ситуацию в стране. Если люди почувствуют себя уверенно, избавятся от страха перед будущим, зловещая кривая суицидов поползет вниз.