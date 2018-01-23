В ЛНР ожидают, что обмен пленными состоится до конца зимы

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом может состояться до конца февраля, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

18 января после очередной встречи в Минске Киев и представители республик заявили, что обменялись списками для обмена пленными.

"Обмен удерживаемыми лицами может состояться уже до конца зимы этого года", — заявила Кобцева

Она сообщила, что на предстоящем заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы в Минске планируется уточнение переданных республиками Киеву списков на обмен.

"На данный момент ЛНР предпринимает все необходимые меры, чтобы этот обмен состоялся как можно быстрее. Хотелось бы подобных действий для ускорения процесса всех согласований предстоящего обмена и от украинской стороны", — заявила представитель ЛНР.

Кобцева также призвала откликнуться всех жителей ЛНР, родственники которых были задержаны на территории, подконтрольной официальному Киеву, либо пропали без вести.