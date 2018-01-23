Член палаты лордов Великобритании предложил провести референдум ООН в Крыму

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Член палаты лордов британского парламента Ричард Балф с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) высказал идею о проведении референдума ООН в Крыму.

"Много говорилось о Крыме, и я ничего не вижу в архиве, в 1954 году мы почему-то не протестовали, когда Россия решила отдать Крым Украине. Мы думали, что ничего страшного нет. Пускай, может быть, там будет организован референдум ООН, и люди пусть свободно выскажут свое волеизъявление", — сказал Балф при обсуждении доклада "о гуманитарных последствиях войны на Украине".

"Меняются постоянно границы Украины, в 1954 году изменились границы Украины, западная граница менялась. И в Белоруссии после войны менялась граница. <…> Это страна (Украина. — Прим. ред.), границы которой подвижны. Может быть, какой-то плебисцит на каких-то территориях будет выходом и шагом вперед", — добавил член ПАСЕ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. Россия с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.

Вместе с тем во вторник состоялось первое заседание рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ с участием российских парламентариев — главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.