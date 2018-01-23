ПАСЕ призвала созвать международную гуманитарную конференцию по Украине

СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании во вторник приняла резолюцию, в которой призывает международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине, чтобы собрать средства для гуманитарной помощи.

Резолюция под названием "О гуманитарных последствиях войны на Украине" была внесена на рассмотрение ПАСЕ литовским парламентарием Игидиусом Варейкисом. Она, в том числе, содержит призывы к РФ и Украине и ко "всем воюющим сторонам".

"Ассамблея призывает международное сообщество созвать международную гуманитарную конференцию по Украине для сбора средств для плана гуманитарной помощи и разработки стратегий координации гуманитарной помощи", — отмечается в документе.

Кроме того, ПАСЕ призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей в Украине, в том числе временно перемещенных лиц.

Ассамблея также "призывает государства-члены Совета Европы обеспечить справедливое и недискриминационное рассмотрение заявлений о международной защите украинских граждан в Европе с учетом всех отдельных ситуаций, в частности, конкретных потребностей уязвимых лиц, спасающихся от войны или репрессий".