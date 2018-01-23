Представитель Словакии в ПАСЕ призвал к диалогу с Россией

СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Парламентарий из Словакии Любос Блаха, выступая на сессии ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), выразил непонимание существованием санкций в отношении российской делегации в ассамблее и сказал, что не может поддержать доклад "о гуманитарных последствиях войны на Украине" без участия РФ в дискуссии по этому вопросу.

"Мы верим в диалог и дипломатию. Нет санкциям и русофобии. Необходимо вести дела с Россией, когда это возможно, даже здесь, в ПАСЕ. Я не понимаю, почему существуют санкции в отношении российской делегации, не потому что я защищаю Россию, я критикую Путина очень много. Но я верю в открытую дискуссию. Я не думаю, что одностороннее линчевание имеет смысл. Без открытой парламентской дискуссии с Россией я не могу поддержать этот доклад, потому что я не считают, что это результат демократического процесса", — сказал Блаха при обсуждении проекта доклада.

"В докладе мы пишем об одной стране-члене Совета Европы и не даем возможности этому государству-члену (организации) голосовать по докладу. Это несправедливо", — добавил он.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. Россия с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.

Вместе с тем во вторник состоялось первое заседание рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ с участием российских парламентариев — главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.