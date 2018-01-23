СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в которой призвала Россию "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Автор документа — литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

Призывы к России

В резолюции также говорится о том, что Москва должна прекратить признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму и выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар"*.

В принятой резолюции также звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

ПАСЕ также высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека". Ассамблея призывает полностью выполнить все просьбы, содержащиеся в принятых ранее резолюциях 2132 (2016) и 2133 (2016).

Москва не раз декларировала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

Ситуация на востоке Украины



В тексте принятой резолюции говорится о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине в результате войны на востоке страны и присоединения Крыма к России. Отмечается, что более четырех миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно данным, приведенным в тексте резолюции, вооруженный конфликт на Украине унес жизни более десяти тысяч человек, число раненых превысило 24 тысячи, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона просят убежища в других странах, большая часть из них — в России.

Гуманитарная конференция

В резолюции предлагается созвать конференцию по Украине для сбора средств на гуманитарную помощь и разработку стратегий координаций работы на этом направлении.

Кроме того, ПАСЕ призвала Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей на Украине, в том числе временно перемещенных лиц.

* Экстремистская организация, запрещена в России.