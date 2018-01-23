Косачев: представитель Киева на встрече по ПАСЕ ни разу не сказал "Россия"

СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в ходе заседания рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ с российским участниками ни разу не произнес слова "Россия", заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Как рассказал Косачев по итогам заседания, он имел возможность поговорить с очень многими членами рабочей группы, "которые, в свою очередь, слышали намерение ряда национальных делегаций, в первую очередь украинской, максимально политизировать работу этой ad hoc комиссии… привнести в эту комиссию все дискуссии в отношении российско-украинских отношений, юго-востока (Украины – ред.), Крыма — всего, что было прописано в предыдущих резолюциях".

"Я знаю совершено уверено, что эта позиция не находит поддержки среди других членов группы. Именно поэтому, я думаю, сегодня господин Арьев, несмотря на то, что он пообещал публично сделать — заявлять протесты, требовать крови и т.д. — он сегодня слова "Россия" не произнес ни разу", — добавил Косачев.

"Слово "Россия" произнес другой представитель — представитель грузинской делегации, но его никто не поддержал, он остался с этим российским демаршем в абсолютном одиночестве, а мы, естественно, не стали на эту провокацию поддаваться", — заключил он.