СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в ходе заседания рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ с российским участниками ни разу не произнес слова "Россия", заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Я знаю совершено уверено, что эта позиция не находит поддержки среди других членов группы. Именно поэтому, я думаю, сегодня господин Арьев, несмотря на то, что он пообещал публично сделать — заявлять протесты, требовать крови и т.д. — он сегодня слова "Россия" не произнес ни разу", — добавил Косачев.
"Слово "Россия" произнес другой представитель — представитель грузинской делегации, но его никто не поддержал, он остался с этим российским демаршем в абсолютном одиночестве, а мы, естественно, не стали на эту провокацию поддаваться", — заключил он.