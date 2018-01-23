России необходимо давать отпор, заявил глава ЦРУ

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США должны противостоять России, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, выступая в Вашингтоне.

"Нынешняя администрация глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их ни находили", — сказал он.

Объяснять этот тезис Помпео не стал.

Кроме того, глава ЦРУ заявил, что основное стремление российского президента — восстановить былую мощь своей страны.

"Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание", — отметил Помпео.

В своем выступлении глава ЦРУ также затронул тему КНДР. По его словам, Ким Чен Ын намерен создать арсенал ядерного оружия и использовать его для шантажа. Помпео отметил, что его ведомство предложит президенту различные варианты действий, если дипломатическим путем решить проблему будет невозможно.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.