Путин стремится восстановить величие России, считает директор ЦРУ

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. США считают, что президент РФ Владимир Путин стремится восстановить величие России, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

"Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание", — сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.

Он не рассказал, откуда ЦРУ известны предполагаемые мысли Путина.