В Британии создадут специальный орган для борьбы с "фейковыми новостями"

ЛОНДОН, 23 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании создаст специальный орган для борьбы с так называемыми "фейковыми новостями" и дезинформацией, заявил официальный представитель британского премьера.

"Мы создадим из имеющихся возможностей отдельный орган по обеспечению безопасности коммуникаций. Его задачами будет борьба с дезинформацией со стороны государств и частных лиц. Такой орган поможет нам выработать приоритеты нашей нацбезопасности и более систематично сдерживать наших противников", — говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя правительства.

"Мы живем в эпоху фейковых новостей и конкурирующих мнений. Правительство предпримет ответные шаги для борьбы с этими комплексными вызовами", — добавил представитель премьера.

Сейчас комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин британского парламента проводит расследование ситуации с потоком дезинформации, который становится все большей проблемой по всему миру. О начале расследования комитет объявил больше года назад.

Расследование получило название Fake News — термин "фейковые новости" был и так широко известен, но глобальную популярность обрел благодаря президенту США Дональду Трампу, высказавшемуся так в отношении телеканала CNN.