В Германии в массовом ДТП пострадали около 20 человек

Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Германии. Архивное фото

Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Германии. Архивное фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ДТП с 17 автомобилями произошло на севере федеральной земли Бавария, 18 человек пострадали, пишет газета Abendzeitung.

По словам представителя полиции, массовая авария произошла на автобане близ коммуны Брайтенгюсбах во вторник утром. Общая протяженность участка, на котором произошло ДТП, составила 400 метров.

Причиной происшествия, согласно первоначальным данным, стало резкое торможение одного из автомобилей. Пострадавшие были госпитализированы, состояние двух человек оценивается как тяжелое.