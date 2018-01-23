Ким Чен Ын намерен шантажировать ядерным оружием, заявил директор ЦРУ

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что Ким Чен Ын намерен создать арсенал ядерного оружия и использовать его для шантажа, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

"С аналитической точки зрения ясно, что Ким Чен Ын не остановится на единственном успешном тесте — ему потребуется арсенал… возможность доставки ракет из многочисленных разных мест", — сказал Помпео, выступая в Вашингтоне. По его словам, создание арсенала стало бы "логическим шагом" для КНДР.

По его словам, далее КНДР будет стремиться использовать этот арсенал "для целей шантажа".

"Если дипломатическое решение невозможно, то мы работаем над тем, чтобы представить президенту спектр возможных действий, чтобы решить ситуацию", — добавил Помпео.

На вопрос о возможном военном решении вопроса КНДР Помпео ответил: "Решение примет президент. Думаю, он недвусмысленно высказывался на данную тему".

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.