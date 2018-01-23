Иран исключил возможность пересмотра ядерной сделки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Повторные переговоры по ядерному соглашению невозможны, сделка по иранскому атому является исчерпывающей, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) является исчерпывающим и неделимым документом, возможности для повторных переговоров по нему ни при каких условиях нет", — сообщил Шамхани телеканалу Al-Alam , связав "нахальные" разговоры о пересмотре ядерной сделки с "иллюзиями" президента США Дональда Трампа.

Слова секретаря Совбеза Ирана прозвучали на фоне заявления, сделанного накануне главой госдепа США Рексом Тиллерсоном в Лондоне о том, что США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном.

Некоторые страны, в том числе на Западе, также высказывали обеспокоенность по поводу ракетной программы Ирана и его действиями в регионе. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отмечал, что "европейская тройка" согласна с необходимостью "рассмотреть то, что делает Иран в плане (программы разработки) баллистических ракет, и выработать то, что мы можем сделать совместно, чтобы ограничить эту деятельность".

Однако Шамхани исключил возможность проведения переговоров с другими странами, касающихся вопросов обороноспособности страны, в том числе ракетной программы. Он также отметил, что предпринимаемые Ираном действия в регионе не противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН. По его словам, США стремятся создать ошибочное представление о деятельности Ирана в регионе.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.