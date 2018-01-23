На севере Синайского полуострова ликвидировали шесть террористов

КАИР, 23 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта в ходе операции на Синайском полуострове ликвидировали шесть террористов, говорится в распространенном заявлении МВД страны.

Сообщается, что операция проводилась на севере полуострова. Было изъято также оружие и взрывчатые вещества. Уничтоженные террористы были причастны к ряду нападений на полицию и военных на севере Синая.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на Синайском полуострове, где в труднодоступных районах, в основном в северной части, обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских, военнослужащих, а также мирных жителей.