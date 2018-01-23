Волкер и начальник Генштаба Украины обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Спецпредставитель США Курт Волкер встретился в Киеве с начальником Генштаба Украины Виктором Муженко, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.
Сообщается, что стороны также обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.
Во встрече также приняла участие американский посол на Украине Мари Йованович.
Волкер в свою очередь сообщил, что во время встречи с Муженко также обсудили реализацию минских соглашений и помощь Украине от США. "Посол Йованович и я встретились с генералом Муженко сегодня во время моего шестого визита в Киев как специального представителя для переговоров. Мы обсуждали боевые действия на востоке, реализацию минских соглашений и помощь США", — написал Волкер в своем микроблоге в Twitter.
Ambassador Yovanovitch and I met with General Muzhenko today during my 6th visit to Kyiv as Special Representative for 🇺🇦 Negotiations. We discussed the fighting in the east, implementation of the Minsk agreements, and U.S. assistance. @USEmbassyKyiv @DefenceU pic.twitter.com/ldNSlVsi0B— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 января 2018 г.