Волкер и начальник Генштаба Украины обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Спецпредставитель США Курт Волкер встретился в Киеве с начальником Генштаба Украины Виктором Муженко, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

"Муженко во вторник провел встречу со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. В ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины", — говорится во вторник в сообщении на странице украинского Генштаба в Facebook

Сообщается, что стороны также обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

Во встрече также приняла участие американский посол на Украине Мари Йованович.

Волкер в свою очередь сообщил, что во время встречи с Муженко также обсудили реализацию минских соглашений и помощь Украине от США. "Посол Йованович и я встретились с генералом Муженко сегодня во время моего шестого визита в Киев как специального представителя для переговоров. Мы обсуждали боевые действия на востоке, реализацию минских соглашений и помощь США", — написал Волкер в своем микроблоге в Twitter.