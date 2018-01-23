Норвегия исподтишка "отжимает" Шпицберген, заявил экс-посол России

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Норвегия исподтишка хочет полностью присоединить к себе арктический архипелаг Шпицберген, который сегодня обладает особым статусом и где Россия ведет хозяйственную деятельность, заявил главный редактор журнала "Арктические ведомости", бывший посол РФ в Осло Александр Игнатьев.

"Право вести администрирование на Шпицбергене отдано Норвегии. Но надо сказать, что норвежцы исподтишка, подспудно начали вести линию на то, чтобы усилить свою власть на Шпицбергене. Я думаю, что они готовы, намерены вести дело к тому, чтобы в конечном счете Шпицберген стал частью их территории на полном основании", — сказал Игнатьев на Рождественских чтениях в Русском географическом обществе.

По словам Игнатьева, который также являлся председателем комитета высших должностных лиц Арктического совета, такое стремление Норвегии заметно в практических делах. Так, под предлогом защиты природы Норвегия ужесточает свое законодательство и распространяет его на Шпицберген.

"Они ввели так называемую рыбоохранную зону, которая не предусмотрена международным правом и так далее. Ситуация в форме закулисной, подспудной дипломатической борьбы продолжается. По состоянию на сегодняшний день все очень непросто", — добавил эксперт.

Он также напомнил о недавнем дипломатическом скандале после посещения Шпицбергена заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным, которому запрещен въезд в Евросоюз.

"Когда Рогозин летел на (ледовую базу) Барнео, была сделана техническая остановка на Шпицбергене. По этому поводу посыпались протесты от Норвегии. Хотя он российский гражданин — гражданин того государства, которое подписало этот договор, и имеет полное юридическое право присутствия там. Такая вот линия", — заключил Игнатьев.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский тракт 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.

Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ними особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.