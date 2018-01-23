В Кентукки при стрельбе в школе погиб человек

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы во вторник в школе в американском штате Кентукки, сообщил губернатор штата Мэтт Бевин.

"Трагическая стрельба в старшей школе округа Маршалл… Стрелок задержан, подтверждена информация об одном погибшем, еще несколько человек получили ранения", — написал губернатор в Twitter.

Ранее сообщалось, что по разным данным, от трех до пяти человек пострадали во вторник при стрельбе в школе в американском штате Кентукки. Стрелок был задержан, его мотивы пока неизвестны.