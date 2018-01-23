СМИ сообщили детали о погибших в ходе нападения на отель в Кабуле

Афганский военный рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

Афганский военный рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Несколько граждан США погибли и получили ранения в ходе нападения в минувшую субботу на отель в Кабуле, передает телеканал 1TV со ссылкой на представителя американского госдепартамента.

По информации телеканала, "среди погибших и раненых в ходе осады Intercontinental Hotel в Кабуле на выходных было несколько американских граждан". Число погибших и пострадавших не уточняется.

Боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. МВД Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал.

Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.