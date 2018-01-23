Во Франции более 130 тюрем остаются заблокированными из-за протестов

ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Более 130 французских тюрем остаются заблокированными, участие в протестных акциях принимают более 6 тысяч человек, говорится в коммюнике профсоюза UFAP-UNSa Justice.

"Переговоры (с министром юстиции Франции) возобновятся, тогда как 131 тюрьма заблокирована и более 6,1 тысячи человек мобилизованы с 06.00 (04.00 мск). Гнев завоевывает землю", — сказано в сообщении.

Во Франции вторую неделю проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм.

Накануне встреча главы минюста Франции Николь Беллубэ с представителями профсоюзов тюремных смотрителей не увенчалась успехом. Профсоюзы обвинили министра в том, что с ее стороны "не последовало никаких конкретных предложений". и согласились на продолжение обсуждения ситуации во вторник.

Среди требований, выдвинутых сотрудниками пенитенциарных учреждений,- специальный подход к заключенным по статьям об экстремизме, создание тюрем, адаптированных под разные типы заключенных, обеспечение персонала необходимым снаряжением и другое. Также работники тюрем просят пересмотра системы оплаты труда.

Три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.