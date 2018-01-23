Толстой и Косачев пригласили главу ПАСЕ в Москву

СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Москва заинтересована в том, чтобы диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы продолжался, было передано приглашение президентскому комитету ПАСЕ посетить Россию, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Толстой и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прибыли в Страсбург для участия в заседании рабочей группы по гармонизации органов Совета Европы и ПАСЕ.

"Помимо поздравлений с избранием, мы передали приглашение президентскому комитету ПАСЕ приехать для консультаций в Москву, а также участвовать в межпарламентском форуме, который в начале июня состоится на площадке Государственной думы", — сказал Толстой, комментируя итоги встречи с новым главой ПАСЕ Микеле Николетти.

Отвечая на вопрос о том, когда может состояться такой визит, он указал, что приглашение передано, "они будут думать, и будем это финализировать, посмотрим, если это получится".

"Мы заинтересованы в том, чтобы диалог продолжался с ПАСЕ, и со своей стороны готовы тоже в Москве такую площадку организовать", — добавил депутат.