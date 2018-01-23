В Германии столкнулись грузовик и пассажирский поезд

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в немецком городе Шонгау в земле Бавария, семь человек пострадали, сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел во вторник утром. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения он получил тяжелые травмы.

В поезде, следовавшем в коммуну Вайльхайм, находились 44 пассажира, пять из них, а также машинист получили незначительные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.