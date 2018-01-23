В соцсетях запустили флешмоб с рассказами о глупых поводах для ссор у пар

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter запустили флешмоб "глупые поводы для ссор у пар" (с хештегом #StupidThingsCouplesFightAbout), в рамках которого они вспоминают, в каких ситуациях партнеры выводили их из себя.

Выяснилось, что к размолвкам приводило огромное количество самых разных "глупых" ситуаций — от обсуждения фильма до выбора места, где пообедать.

"Где ты хочешь поесть?" — "Мне все равно". — "(Называет место)". — "Нет, там не хочу", — пишет aislinraee.

"Я не знаю, что посмотреть… Но я точно не хочу смотреть то, что ты выбрал, потому что это тупой фильм", — пишет sarabiae.

​"Из-за этого".

Who gets the right side of the bed, you or the dog? #StupidThingsCouplesFightAbout pic.twitter.com/HwdKWCLAgy — Portmanteau Jones (@SadlyCatless) January 21, 2018

​"Кто займет правую сторону кровати: ты или собака?"

"Является ли "Крепкий орешек" рождественским фильмом", — пишет philster115.

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"Дышит слишком громко".

"Та тема, которую мы обсуждали полгода назад", — пишет JohnRohnson20.

"Кому придется вылезти из кровати, чтобы выключить свет", — пишет funpun32.

"Хочешь что-нибудь из Макдональдса?" — "Нет, я в порядке (ест его картошку)". — "Я же тебя спрашивал!" — пишет ROSVNNV.

"Я выгляжу толстой?" — "Нет, детка, ты выглядишь отлично". — "Почему ты врешь мне?" — пишет Miacortesse.

"Почему так сложно заменить туалетную бумагу после того, как она закончилась", — пишет kristenRN202.

"Температурный режим. Мне всегда холодно, ему всегда жарко", — пишет Mrs_Shand.

​"Кто лучше водит", — пишет Billie_Jean00.

"Когда ей приснилось, что ты сделал что-то глупое, и она винит тебя в этом", — пишет redddragonmeta.