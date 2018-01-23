МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter запустили флешмоб "глупые поводы для ссор у пар" (с хештегом #StupidThingsCouplesFightAbout), в рамках которого они вспоминают, в каких ситуациях партнеры выводили их из себя.
Выяснилось, что к размолвкам приводило огромное количество самых разных "глупых" ситуаций — от обсуждения фильма до выбора места, где пообедать.
"Где ты хочешь поесть?" — "Мне все равно". — "(Называет место)". — "Нет, там не хочу", — пишет aislinraee.
"Я не знаю, что посмотреть… Но я точно не хочу смотреть то, что ты выбрал, потому что это тупой фильм", — пишет sarabiae.
This 👇#StupidThingsCouplesFightAbout pic.twitter.com/2JkXhJ9VGI— Mr. B (@Smitty8008) January 21, 2018
"Из-за этого".
Who gets the right side of the bed, you or the dog? #StupidThingsCouplesFightAbout pic.twitter.com/HwdKWCLAgy— Portmanteau Jones (@SadlyCatless) January 21, 2018
"Кто займет правую сторону кровати: ты или собака?"
"Является ли "Крепкий орешек" рождественским фильмом", — пишет philster115.
#StupidThingsCouplesFightAbout— ↪Danℹelle↩ (@GoGetChaLife) January 21, 2018
"Breathing to loud” pic.twitter.com/nAnrFnWEWF
"Дышит слишком громко".
"Та тема, которую мы обсуждали полгода назад", — пишет JohnRohnson20.
"Кому придется вылезти из кровати, чтобы выключить свет", — пишет funpun32.
"Хочешь что-нибудь из Макдональдса?" — "Нет, я в порядке (ест его картошку)". — "Я же тебя спрашивал!" — пишет ROSVNNV.
"Я выгляжу толстой?" — "Нет, детка, ты выглядишь отлично". — "Почему ты врешь мне?" — пишет Miacortesse.
"Почему так сложно заменить туалетную бумагу после того, как она закончилась", — пишет kristenRN202.
"Температурный режим. Мне всегда холодно, ему всегда жарко", — пишет Mrs_Shand.
#StupidThingsCouplesFightAbout Thermostat settings pic.twitter.com/tn8bDZnDv1— Vivian Mayer (@mysty812) January 21, 2018
"Кто лучше водит", — пишет Billie_Jean00.
"Когда ей приснилось, что ты сделал что-то глупое, и она винит тебя в этом", — пишет redddragonmeta.