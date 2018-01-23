СТОКГОЛЬМ, 23 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Копенгагена во вторник обнародовала детали дела изобретателя и владельца подлодки Nautilus Петера Мадсена, который обвиняется убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщает шведское телевидение SVT.
Мадсен находится под арестом с августа, последний раз его нахождение под стражей продлили до 7 февраля. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта, вынесение приговора ожидается в конце апреля этого года.
Как сообщает шведское телевидение, по версии прокурора, убийство могло произойти в ночь с 10 на 11 августа — с 22.00 вечера до 10.00 утра. В обнародованных материалах дела говорится, что Мадсен, судя по всему, планировал преступление заранее: на борт своей подлодки он взял нож, пилу, шуруповерт и металлические предметы. По версии следствия, подозреваемый связал журналистку и наносил ей порезы порезы до смерти и даже после.
Адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк заявила, что прессе известны не все детали дела, и отказалась давать комментарии до начала судебных разбирательств.
Мадсен был официально обвинен в убийстве шведской журналистки на прошлой неделе. Следствие считает, что он удушил или перерезал горло своей жертве. Мадсен также обвиняется в непристойном обращении с трупом, в иных сексуальных отношениях, чем половые. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении или пожизненной изоляции подозреваемого. Обвинение настаивает на конфискации подлодки Nautilus для ее дальнейшей утилизации.
Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая, и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов полиции изобретатель предположил, что журналистка могла погибнуть внутри подлодки из-за угарного газа.