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В Дании рассказали детали дела об убийстве журналистки на подлодке Nautilus

17:2923.01.2018
(обновлено: 17:35 23.01.2018)
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© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Jens Noergaard LarsenОперация по подъему затонувшей частной подлодки Nautilus в порту КопенгагенаОперация по подъему затонувшей частной подлодки Nautilus в порту Копенгагена
© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Jens Noergaard Larsen

СТОКГОЛЬМ, 23 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Копенгагена во вторник обнародовала детали дела изобретателя и владельца подлодки Nautilus Петера Мадсена, который обвиняется убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщает шведское телевидение SVT.

Сотрудники полиции Дании проводят поисковую операцию в заливе Копенгагена. Архивное фото
© AP Photo / TT / Johan Nilsson
Владельца Nautilus официально обвинили в убийстве шведской журналистки
Ким Валль исчезла после плавания с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла в результате несчастного случая на борту. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В октябре были обнаружены ноги и голова жертвы, а в ноябре — руки.

Мадсен находится под арестом с августа, последний раз его нахождение под стражей продлили до 7 февраля. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта, вынесение приговора ожидается в конце апреля этого года.

Как сообщает шведское телевидение, по версии прокурора, убийство могло произойти в ночь с 10 на 11 августа — с 22.00 вечера до 10.00 утра. В обнародованных материалах дела говорится, что Мадсен, судя по всему, планировал преступление заранее: на борт своей подлодки он взял нож, пилу, шуруповерт и металлические предметы. По версии следствия, подозреваемый связал журналистку и наносил ей порезы порезы до смерти и даже после.

Адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк заявила, что прессе известны не все детали дела, и отказалась давать комментарии до начала судебных разбирательств.

Частная подлодка Nautilus в гавани Копенгагена. Архивное фото
© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Anders Valdsted
Датская полиция уточнила свое заявление по делу о подлодке Nautilus
"Мой клиент, безусловно, находится под влиянием дела и он, как и я, удивлен формулировками обвинения… Не все детали известны прессе, поэтому мы подождем до слушаний в суде, прежде чем дадим дальнейшие комментарии", — приводит слова адвоката шведское информационное агентство ТТ.

Мадсен был официально обвинен в убийстве шведской журналистки на прошлой неделе. Следствие считает, что он удушил или перерезал горло своей жертве. Мадсен также обвиняется в непристойном обращении с трупом, в иных сексуальных отношениях, чем половые. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении или пожизненной изоляции подозреваемого. Обвинение настаивает на конфискации подлодки Nautilus для ее дальнейшей утилизации.

Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая, и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов полиции изобретатель предположил, что журналистка могла погибнуть внутри подлодки из-за угарного газа.

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