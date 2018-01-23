В Польше спорят о декоммунизации улицы Народной армии

ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Глава Мазовецкого воеводства Польши Зджислав Щипера и городской совет Варшавы вновь стали по разные стороны баррикад в вопросе декоммунизации названий улиц.

Камнем преткновения опять стала улица Народной армии, которую воевода переименовал в улицу Леха Качиньского, а городской совет — в Лазеньковскую.

В прошлом году в Польше вступил в силу закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования". Согласно закону, местные власти были обязаны самостоятельно изменить все "тоталитарные" названия, если они этого не сделают, соответствующее решение принимает воевода.

Варшавский власти не выполнили предписания закона, и воевода Мазовецкий своим решением переименовал аллею Народной армии (военного подразделения Польской рабочей партии, пользовавшегося поддержкой СССР) в аллею погибшего в 2010 году президента страны Леха Качиньского.

Горсовет Варшавы отменил это решение воеводы Мазовецкого, но старое название не вернул, а назвал улицу трассой Лезенковской.

На пресс-конференции во вторник Щипера сообщил, что приостановил выполнение решения горсовета по переименованию аллеи Народной армии в Лазенковскую.

"Последовательно действуя и желая провести до конца процесс декоммунизации, я приостановил исполнение решения городского совета", — сказал он.

Воевода очень недоволен тем, что горсовет не хочет назвать улицу именем Леха Качиньского, который был в разное время мэром Варшавы и президентом Польши.

В действиях городских властей он усмотрел "отсутствие воли для проведения декоммунизации в Варшаве". Щипера напомнил, что большинство в горсовете имеет оппозиционная партия "Гражданская платформа".

Определять, какие названия улиц нужно изменить в соответствии с вышеупомянутым законом, призван Институт национальной памяти Польши. По последним данным, институт вынес 336 представлений о 943 улицах, которых касается закон о декоммунизации.

В настоящее время список, опубликованный на официальном сайте института, включает 107 названий. В частности, как указывает институт, заменить необходимо названия улиц Первой армии Войска польского, 22 июля, 9 мая, Красной армии, Героев Сталинграда, Народного Войска польского, Польского комитета национального освобождения, 10-летия и 40-летия ПНР.