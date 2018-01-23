В Германии подросток зарезал бывшего одноклассника

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Подросток зарезал бывшего одноклассника в одной из школ немецкого города Люнен в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила полиция.
Как сообщает издание Bild, 15-летний подросток, на которого было совершено нападение, получил ранение в область шеи и скончался до приезда скорой помощи.
По данным Bild, нападавший является выходцем из Казахстана, он долгое время был учеником школы, где произошел инцидент, однако несколько недель назад перевелся в другую школу, отмечает издание. Мотивы подростка неизвестны, в настоящее время проводится расследование.