Пучдемон заявил, что хочет вернуться в Барселону

МАДРИД, 23 янв — РИА Новости. Бывший председатель каталонского правительства, собирающийся вновь занять эту должность, Карлес Пучдемон хочет вернуться в Барселону, чтобы принять участие в дебатах в каталонском парламенте, но "не подвергая себя опасности".

По словам Пучдемона, он хочет "вернуться, не подвергая себя опасности, чтобы участвовать в дебатах, которых хотят граждане", и "способствовать демократическому восстановлению, которое позволит уважать результаты голосования". Заявление было сделано на пресс-конференции в датском парламенте.

Во вторник возглавляемая политиком коалиция "Вместе за Каталонию" отозвала из президиума парламента автономного сообщества просьбу передать право Пучдемона голосовать на заседании, где будут обсуждать вопрос о новом главе женералитета, другому депутату. Бывший глава каталонского правительства на пресс-конференции не прояснил, означает ли этот шаг его намерение вернуться в Испанию, чтобы лично присутствовать на заседании.

По словам политика, лучше для него "было бы присутствовать на дебатах по утверждению главы женералитета", но это возможно, "если будут уважать результаты 21 декабря (выборов в парламент автономного сообщества — ред.)" и будет отозван ордер на его арест.

Пучдемон также назвал события вокруг Каталонии "европейским вопросом" и потребовал от премьера Мариано Рахоя принять участие в "искреннем диалоге", который "пойдет на пользу Испании".

В минувший понедельник Пучдемон прибыл из Брюсселя в Копенгаген. Судья Верховного суда Испании, несмотря на запрос прокуратуры, принял решение не возобновлять европейский ордер на его арест. В настоящее время в отношении Пучдемона действует лишь испанский национальный ордер.

В понедельник спикер каталонского парламента Роже Торрен заявил, что Пучдемон станет кандидатом на пост главы женералитета. В среду он собирается отправиться в Брюссель, чтобы встретиться там с Пучдемоном.

Первое заседание, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться в период с 29 до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру.

Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте. Если такой поддержки нет, то через два дня проходят новые дебаты. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.

Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Однако их заключение носит рекомендательный характер. Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.