В ДНР квалифицировали обстрел автобуса на КПП в Донбассе как теракт

ДОНЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики завела уголовное дело по статье "теракт" по факту обстрела пассажирского автобуса в районе пункта пропуска под Донецком, сообщили во вторник в ведомстве.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков автобуса в районе пункта пропуска у населенного пункта Еленовка, один человек погиб, еще один ранен. Украинские силовики, в свою очередь, обвинили в обстреле автобуса у КПП ополченцев.

"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 "террористический акт" в отношении военнослужащих ВСУ, которые… 21 января 2018 года примерно в 13.40 из стрелкового оружия произвели обстрел рейсового автобуса, находившегося на КПВВ "Еленовка", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры ДНР.