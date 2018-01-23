В небе над Германией спортивный самолет столкнулся с вертолетом

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вертолет и спортивный самолет столкнулись в небе над Германией во вторник, сообщила полиция Карлсруэ.

"Полиция Карлсруэ в настоящее время находится близ Эрлихзее (Ehrlichsee) … Вертолет столкнулся со спортивным самолетом", — говорится в сообщении полиции.

Как отмечает журнал Focus, инцидент произошел под городом Филипсбург в земле Баден-Вюртемберг. Представитель полиции сообщил изданию, что вертолет принадлежал поисково-спасательной службе.

По предварительным данным, полицейские исходят из того, что жертвами крушения стали четыре человека, отмечает издание Bild.