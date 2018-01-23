Сейсмологи зафиксировали около 20 афтершоков после землетрясения у Аляски

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Около 20 афтершоков были зафиксированы после мощного землетрясения у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Самый мощный афтершок магнитудой 5,6 произошел в 02.47 по местному времени (14.47 мск) в 240 километрах от города Кадьяк. Очаг залегал на глубине 24 километров.

Как ранее сообщила Геологическая служба США (USGS), у побережья американского штата Аляска в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк произошло землетрясение магнитудой 8,2, была объявлена угроза цунами. Позднее магнитуда была понижена до 7,9.

После землетрясения Национальный центр предупреждения о цунами США (NTWC) объявил об угрозе цунами. Жителям прибрежных частей американского штата Аляска и канадской провинции Британская Колумбия было рекомендовано подняться на возвышенности.

На данный момент центр отменил угрозу цунами, но предупреждает о возможности возникновения высоких волн в некоторых прибрежных районах.