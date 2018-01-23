Британия вслед за США старается дискредитировать Россию, считают в Совфеде

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Заявление главы генштаба вооруженных сил Великобритании генерала Николаса Картера преследует несколько целей: дискредитацию России, обострение конфронтации с Западом, ухудшение отношений России со странами СНГ, убеждён глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Глава генштаба вооруженных сил Великобритании ранее предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. При этом политик отметил, что для противостояния России Запад должен изучить ее слабые стороны и помнить, что РФ уважает силу.

"Целей (заявления) несколько: дискредитация России в мире, попытка настроить против нас наших союзников, ухудшить наши отношения с соседями по СНГ и обострить конфронтацию с Западом. Но помимо этого, им важно развязать себе руки "на всякий случай". Всегда есть дежурный повод для введения новых санкций, для притеснения наших официальных лиц, политиков, дипломатов, журналистов, общественных деятелей", — заявил Бондарев РИА Новости.

По его словам, многовековая история России, включая советский период, свидетельствует о том, что наша страна первая никогда ни на кого не нападает, причём "не только в военном, но и в самом широком геополитическом смысле". Вместе с тем, создание образа агрессивной России вошло в привычку англосаксов — сначала США, которые обозначили РФ в своей Стратегии национальной безопасности как "угрозу номер один" наряду с Китаем, а теперь и Великобритания, подчеркнул сенатор.

"Русский хакер, русский оккупант, агент Кремля – лучшие объяснения "неладов" во внутренней политике. И к тому же попытки мобилизовать общественность вокруг вызывающей многие нарекания власти, как в Британии, так и в США, путём формирования образа сильного иноземного врага, против которого нужно объединяться", — сказал Бондарев.