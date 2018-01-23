ЛОНДОН, 23 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне в своем аккаунте в Twitter обрушилось с критикой на главу генштаба вооруженных сил Великобритании Николаса Картера за его речь о "российских враждебных действиях", которые, по мнению генерала, могут начаться быстро и с того, чего Британия "не ждет".

В частности, диппредставительство прокомментировало заметку в газете Independent с заголовком "Киберпротивостояние с Россией – это угроза опасней терроризма, предупреждает глава британской армии". "Может быть потому, что террористы ИГ * были разгромлены Россией?", — написали во вторник дипломаты.

Еще одно сообщение в Twitter комментирует цитату Картера о том, что структура международной безопасности, обеспечивающая мир с 1945 года, в настоящий момент под угрозой.

"Хороший аспект, затронутый генералом Николасом Картером, наверное, он знает об этом из своей прежней работы в Югославии и Ираке", — иронизируют дипломаты.

Речь Картера, согласованную, по данным источников, с новым министром обороны страны Гэвином Уильямсоном, эксперты называют беспрецедентной: генерал не только заявил о нехватке средств на поддержание боеспособности вооруженных сил, но и напрямую сравнил военные силы Великобритании и России.

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Глава генштаба заявил, что Россия неоднократно демонстрировала свою военную мощь в Сирии, в частности, запустив 26 крылатых ракет, способных пролететь 1,5 тысячи километров, в октябре 2015 года. Он также упомянул масштабные военные учения в Калининграде в 2017 году и отметил, что Россия создала "агрессивные военные силы", которые продемонстрировала в Сирии. Великобритании сложно что-то противопоставить российским вооруженным силам, считает Картер.

Must be because ISIS terrorists have been defeated by Russia? pic.twitter.com/na127jLAWY — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 23 января 2018 г.

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По мнению генерала, необходимо защитить жизненно важный потенциал Запада, и "здесь важно киберпространство". Как отметил Картер, "следует выявить собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого". Он также подчеркнул необходимость сохранять военное присутствие НАТО в Восточной Европе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.