Силовики обстреляли Докучаевск перед визитом Хуга, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Огонь по подконтрольному ДНР Докучаевску, при котором были ранены пять человек, украинские силовики открыли перед приездом замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга, цель — спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в командовании ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска в понедельник вечером, в результате которого ранение получили пять мирных жителей.

"Обстрел населенного пункта произошел незадолго до момента прибытия заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга в республику. Украинские силовики в очередной раз безуспешно попытались спровоцировать нас на открытие ответного огня с дальнейшей его фиксацией миссией ОБСЕ", — сказал Басурин.