Израиль обвинил СПЧ ООН в предвзятости относительно ситуации с Палестиной

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Постоянный представитель Израиля в ООН Авива Раз-Шехтер обвинила Совет по правам человека ООН в предвзятости в отношении ситуации с Палестиной. Об этом Шехтер объявила в ходе 29-й сессии Универсального периодического обзора (УПО).

УПО представляет собой механизм обзора информации по правам человека во всех государствах-членах ООН. Во вторник впервые с 2013 года с докладом выступила делегация Израиля.

"Израиль… всегда выступал за права человека и демократические ценности. При этом он сталкивался с угрозами безопасности и необходимостью объединять различные сообщества и религиозные группы. И я могу сказать, что он делает это на удивление успешно. Мы выступаем за права человека, потому что это часть наших основополагающих ценностей, а не для того, чтобы кому-либо угодить. Тем не менее, мы всегда рады выслушать рекомендации или советы", — сказала Раз-Шехтер.

Она заявила о "продолжающейся дискриминации Израиля в СПЧ ООН" и о "небывалом числе предубежденных односторонних резолюций, принимаемых на регулярной основе автоматическим большинством членов", что, по ее мнению, "говорит не только о несправедливом обращении с Израилем, но и о недоработках самого СПЧ". Раз-Шехтер заявила, что Израиль рассматривает отношения с палестинцами как первоочередный вопрос и "будет искать решение, которое позволит обоим народам жить рядом в мире и безопасности".

В предвзятости СПЧ обвинила также генеральный директор министерства юстиции Израиля Эми Палмор.

"Большая часть аудитории передо мной не станет слушать доклад и не будет заинтересована в том, чтобы провести конструктивный диалог. Многие пришли сюда с целью автоматически осудить все, что я скажу, только потому что я делаю это от имени Израиля", — сказала Палмор.