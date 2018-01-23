На Украине в госпраздник повесили карту без Крыма, пишут СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Карту Украины без Крыма вывесили в городе Сторожинец Черновицкой области над праздничной сценой в связи с торжествами ко Дню соборности Украины, сообщает местное издание "Сторожинец.инфо".

"На торжествах ко Дню соборности Украины на празднично подготовленной сцене… красовалось весьма специфическое изображение карты Украины — на плакате, который должен изобразить наше государство единственной и соборной, отсутствовала одна часть — Крым", — говорится в сообщении.

День соборности — украинский государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Также в этот день в 1918 году была провозглашена независимость УНР.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

В Москве не раз подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы полуостров вошел в состав России. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".