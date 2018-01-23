Премьер Польши призвал поставить вне закона нацистские организации

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал поставить вне закона нацистские организации.

Ранее в субботу телеканал TVN опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, организованных организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия.

Трое из участников этого мероприятия уже задержаны. Им предъявлены обвинения.

"Такие организации, которые пользуются символами и понятиями, которые толерантны к немецкому нацизму или коммунизму, должны быть вне закона", — заявил Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве во вторник.

"Молодые люди, которые пользуются такими символами, должны быть наказаны, так как в польском государстве нет согласия на символы нацистские, фашистские, коммунистические. Это не только незаконно, но и против наших ценностей", — добавил он.