Правительство Латвии поддержало перевод русских школ на латышский язык

РИГА, 23 янв – РИА Новости. Кабинет министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на государственный (латышский) язык, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в Сейм подали более 14 тысяч подписей граждан Латвии за сохранение в школах билингвального (на русском и латышском языках) образования.

Планируется, что реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года. Поправки к закону еще должен утвердить Сейм.

Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.

Предполагается, что поправки будут вступать в силу постепенно, перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

В Латвии проживают 2 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.