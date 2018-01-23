Правительство Латвии поддержало перевод русских школ на латышский язык

РИГА, 23 янв – РИА Новости. Кабинет министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на государственный (латышский) язык, передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года. Поправки к закону еще должен утвердить Сейм.
Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.
В Латвии проживают 2 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.