Додон намерен настаивать на регулярных встречах по вопросу Приднестровья

КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении настаивать на регулярном проведении встреч в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию.

Очередной раунд переговоров в формате "5+2" прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский высказал уверенность, что в 2018 году удастся провести встречи в формате "5+2".

Как написал Додон во вторник на своей официальной странице в Facebook по итогам традиционной встречи с дипломатами, стороны затронули вопрос о ходе урегулирования приднестровского вопроса.

"Отметил, что в данном контексте необходимо действовать по пути практического выполнения договоренностей, достигнутых в Вене в декабре 2017 года. Подчеркнул, что с нашей стороны будет уделяться особое внимание решению восьми основных вопросов, включенных в пакет решений социальных и экономических проблем жителей с обоих берегов Днестра", — отметил Додон.

По его словам, основа данных решений была заложена в ходе его встречи с Красносельским в январе 2017 года.

"Надеемся, что в ближайшем будущем можно будет добиться решения вопроса о регистрации автотранспортных средств из приднестровского региона. Также мы будем настаивать на регулярном проведении встреч в формате "5+2", — подчеркнул Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.