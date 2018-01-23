В Европе оценили приток в регион боевиков, воевавших в Сирии и Ираке

ДАВОС (Швейцария), 23 янв — РИА Новости, Мария Князева. В Европоле заявили о незначительном увеличении притока в Европу боевиков, воевавших в Сирии и Ираке.

Как сообщил РИА Новости руководитель европейского полицейского ведомства Роб Уэйнрайт в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ), приток вырос не так сильно, как ожидали в Европоле.

"Нет. Было некоторое увеличение, но не в таких масштабах, каких мы ожидали", — ответил он на вопрос, сильно ли увеличился приток боевиков из Ирака и Сирии в Европу после победы над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Мы не знаем, почему это так. Мы не знаем, как много их могло умереть, как много переместились в другие регионы, еще не в Европу. Но есть большое количество неучтенных иностранных бойцов, которые могут потенциально вернуться и принять участие в террористической деятельности. Этот вопрос остается среди тех, что вызывает наибольшую обеспокоенность", — сказал он.

Он добавил, что количество возвращающихся боевиков "заметное, но не такое высокое, как мы ожидали".

Отвечая на вопрос, есть ли оценки, сколько человек могут вернуться в этом году в ЕС из Сирии и Ираке, он сказал: "Я не знаю. Но это могут быть скорее сотни, чем тысячи". "Уже действуют значительные меры, чтобы пытаться идентифицировать их", — сказал он.

Ранее было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков группировки.

*Террористическая организация, запрещенная в России