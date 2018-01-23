От любви до ненависти: Южная Корея обсуждает отстранение Виктора Ана

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Новость о возможном отстранении российского шорт-трекиста Виктора Ана взбудоражила южнокорейских болельщиков. Местная пресса принялась цитировать российские СМИ, а поисковой запрос "Ан Хенсу" (корейское имя натурализованного спортсмена) стал одним из самых популярных за последние сутки в крупнейшем поисковике страны Naver.

Если коротко описать настроение южнокорейских публикаций, то поначалу все были "в шоке". Национальный герой, принёсший сразу три золотых медали на Олимпиаде в Турине, несправедливо отстранённый из-за травмы в своей стране, но доказавший мастерство и несгибаемую волю под российским флагом. Самый титулованный шорт-трекист планеты, планировавший завершить карьеру на родине. В списках подозреваемых в нарушении антидопинговых правил он не фигурировал… Как же можно его не пускать?

"Тут попахивает какими-то несостыковками. Осталось всего 17 дней, и если он не мог поехать, то разве они не знали об этом заранее?" — негодует пользователь новостного портала Naver Sports под ником sm10.

"Надеюсь, что это неправда. Хочу увидеть его в Пхёнчхане", — пишет DoubleU. "Похоже, в МОК просто решили не допускать большинство российских спортсменов. Жаль", — комментирует пользователь Чиумам.

Однако появившаяся впоследствии версия о том, что спортсмен мог нарушать допинговые правила в составе сборной России, дала повод поглумиться и его противникам, которых после смены гражданства появилось немало. Многие списывают вину на действия российских властей, намекая на то, что Ан сделал неправильный выбор.

"И поделом этим россиянам, если вспомнить о том, что их федерации творили в Сочи. Виктор Ан – это не корейский спортсмен, поэтому неважно, будет он участвовать или нет" — пишет пользователь Ирисам.

"Эти русские безнадёжны. Не поедет не только Виктор Ан, но и многие другие спортсмены, так что это вполне в духе допинг-страны России. Это нормально, чтобы из 33 полученных на Олимпиаде медалей 11 отменили из-за допинга? В их стране не только арбитров подкупают, но и допингом накачивают. Нужно (их) навечно отстранить от Олимпиад", — уверен JasonBourne.

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"А как же золотая медаль Сотниковой? Её наконец заберут?" — пишет пользователь под ником mhj5, проводя параллели с российской фигуристкой, имя которой также отсутствует в списках подозреваемых в использовании допинга. Южнокорейцы до сих пор не могут забыть проигрыш их любимой Ким Ёна, который часто связывают с нечестным судейством.

Впрочем, сторонникам Виктора Ана есть, чем ответить.

"Настоящие негодяи те, кто, глядя на Ан Хёнсу, начинают его осуждать. Это не он бросил родину, это родина его бросила. Главный злодей в этом случае – Корейский союз конькобежцев, да и государство тогда не смогло его прикрыть. Оставили бы вы в этом случае свою страну и стали бы выступать под другим флагом? Если это учитывать, то ругать его не за что. Нужно подумать над своим поведением", — считает пользователь под ником y721.

Среди комментаторов даже возникла версия, что отстранение Виктора Ана может быть вызвано местью его бывших соперников в Корее.

"Вообще ни в одной статье не говорится о том, что он принимал запрещенные препараты, упоминается лишь возможность употребления допинга. Если это месть Южной Кореи, то это позор на международном уровне", — пишет jonathan.

Многие болельщики требуют официальных объяснений и ждут окончательных списков. Однако с возможным отстранением Ан Хенсу бывшие соотечественники, кажется, уже смирились.

"Какие бы ни были обстоятельства до или после случившегося, спортсменов, принимавших допинг, нужно исключать", — резюмирует ChelPion.