В Малайзии сообщили о новой операции по поиску пропавшего Boeing

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американская компания Ocean Infinity приступила к новой операции по поиску пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера MH370, сообщает в соцсетях управление гражданской авиации Малайзии.

В начале января сообщалось, что малайзийское правительство согласилось возобновить поиски самолета в сотрудничестве с компанией Ocean Infinity после того, как власти страны разрешили частным лицам и организациям проводить поиск обломков. Официальная операция по поиску обломков была приостановлена в середине января прошлого года.

"Группа по расследованию исчезновения MH370 спешит уведомить, что судно Seabed Constructor прибыло к месту поиска и приступило к поисковой операции, спустив на воду первый автономный подводный аппарат в 00.55 22 января 2018 года по местному времени (17.55 21 января мск — ред.) и остальные аппараты позже", — говорится в заявлении, опубликованном ведомством в Twitter.

Операция продолжится в течение 90 дней. В ней принимают участие 65 человек, в том числе два представителя ВМС Малайзии. Компания Ocean Infinity получит вознаграждение за проведение работ только в случае успеха операции, отмечается в сообщении.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

Американская компания Ocean Infinity в начале августа прошлого года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. Компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера.