В Польше задержали участников празднования дня рождения Гитлера

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Участников празднования дня рождения Адольфа Гитлера задержали в Польше, сообщила журналистам пресс-секретарь генеральной прокуратуры Эва Бялик.

"По распоряжению прокуратуры задержаны трое мужчин, которым предъявлены обвинения, касающиеся, в частности, пропаганды нацистского режима", — скала Бялик.

По версии следствия, задержанные являются организаторами празднования дня рождения Гитлера. У одного из них изъяли оружие и боеприпасы.

Также во время проведенных обысков в квартирах подозреваемых обнаружены "предметы, в частности обмундирование и другие вещи, которые содержат материалы, пропагандирующие нацистский строй государства".

Телеканал TVN 20 января опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных этой общественной организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия.

Первым из официальных лиц отреагировал на репортаж министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский. По его словам, "в Польше недопустима пропаганда фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя".

Министр отметил, что полиция будет предпринимать "адекватные — в соответствии со своими компетенциями — действия в отношении каждого лица или организации, которая разжигает ненависть по национальному, этническому или расовому признаку". В связи с вышеупомянутым репортажем Бруджиньский пообещал связаться с руководством полиции и прокуратуры.